Kuigi enamiku iluoperatsioonide eesmärk on parandada tajutavat ebatäiuslikkust, jäljendab põselohuplastika tegelikult seda, mida õpikud nimetavad deformatsiooniks. Põselohuplastikas tehakse põse siseküljele kaks väikest sisselõiget, eemaldades väikese koguse kudet, enne kui õmmeldakse naha ja lihase vahele klambrid mõlemale poole seda piirkonda. Sobivaima sügavuse määramiseks tuleb patsiendil põsed sisse tõmmata, pärast mida märgitakse ära kõige sügavam punkt. Ebamugavustunne puudub ja taastumisprotsess on lühike. „Ma ütleksin, et see on sarnane hambaarsti juures käimisega,“ räägib Amanda oma kogemusest.