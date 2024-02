Rahalise vabaduse ekspert: on tegelikult üks oluline takistus, miks väga paljud inimesed ei jõua majandusliku heaoluni

Arumäe rõhutab, et lisaks finantsolukorra teadvustamisele on oluline mõista, millises etapis me oma rahalise vabaduse teekonnal oleme. Ta eristab viit rahalise vabaduse taset: ellujäämine, turvalisus, heaolu, jõukus ja rahaline vabadus. „Enamus inimesi, umbes 80%, asuvad esimesel kahel tasemel. Selles etapis tasub keskenduda peamiselt sissetuleku suurendamisele, kapitali kasvatamisele ning halvast võlast vabanemisele. Võlg on tegelikult üks oluline takistus, miks väga paljud inimesed ei jõua majandusliku heaoluni ja ka selle halva võla osas on vaja panna plaan paika. Halb võlg on selline võlg, mida sa ise maksad ja hea võlg on see, mida keegi teine sinu eest maksab,“ selgitab ta ja lisab, et enamus inimesi omavad pigem halba võlga, milleks on tarbimislaen, eluasemelaen, autoliising jne.