„Ta kohe peab üle basseini karjuma: „Emme, vaata, kuidas ma hüppan!“ Lugejad räägivad, mis neid spaas häirib

„Käin vähemalt korra kuus spaas, tihti erinevates. No ei ole ma näinud kuskil kedagi amelemas (kuigi see mind ei segaks kuidagi) ega ka ühtki räuskajat. Aga kilkavaid ja karjuvaid lapsi on pea igal pool.Ta kohe peab üle terve basseini karjuma: „Emme, vaata kuidas ma hüppan!“ vms. Teda muidugi keegi ei kuule, siis karjub veel kõvemini, et teistest üle karjuda.“