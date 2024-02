KUULA│Ilu- ja dieeditööstuse eesmärk on panna meid end koledana tundma- kuidas olla naiselik oma standardite järgi?

Mil moel meie arusaamasid ilust ning ihaldusväärsusest vormitakse, kas kehaesteetika on vaid isiklike eelistuste küsimus ning kas tänases ühiskonnas on võimalik ilutrendidest puutumata jääda, on need küsimused, mille üle saatejuht Laura Kurs ning Greta Roosaar arutlevad. Head kaasamõtlemist!