Uus geniaalne viis, kuidas mitsellaarvett kasutada või aitab see hoopiski kaasa bakterite levikule nahahoolduses?

Mitsellaarvesi on tuntud selle poolest, et eemaldab õrnalt mustuse ilma nahka tasakaalust välja viimata. Traditsiooniliselt paneme vatipadjale mitsellaarvett ja nühime sellega üle näo – või nii me arvasime.

Kuigi uus häkk ei muuda mitsellaarvee kasutamise aega ega põhjust, annab see meile uue ja lõbusa viisi selle kasutamiseks. Et ise proovida, pole vaja muud kui mitsellaarvett ja vatipadjakest. Alusta sellest, et vala vatipadjale ohtralt mitsellaarvett. Seejärel aseta vatipadja teine pool oma suule ja puhu õrnalt, kuni näed tekkivat vahtu.

Ehkki see võib lõbusam ettevõtmine olla kui traditsiooniline viis, siis kas see toimib ka paremini? Lühike vastus sellele on ei. Mõlemat pidi puhastab mitsellaarvesi samamoodi nahka. Kui otsustad vahumeetodiga jätkata, siis ainus asi, mida tuleb tähele panna, on see, et võid oma suus olevaid baktereid nahale edasi kanda. Kui aga loputad vahu maha või kasutad seda ühe ja esimese sammuna näo puhastamisel, ei pruugi need bakterid niivõrd suurt rolli mängida.