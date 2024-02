Kas põhitöö kõrvalt saab tegeleda ettevõtlusega?

Uuringutes on välja selgitatud, et põhitöö kõrvalt ettevõtlusega alustamine on mitmel moel kasulik. Pealegi, kes teab – algselt lisaraha teenimiseks loodud ettevõte võib kujuneda nii elujõuliseks, et sellest saab uus põhitöö. Juhtimisajakirja Academy of Management Journal andmetel saavutavad just hübriidettevõtjad ehk need, kes tegelevad väikeettevõtlusega põhitöö kõrvalt, rohkem edu kui need, kes kohe põhitööst loobuvad ja täielikult ettevõtlusse sukelduvad.