Lugeja: oma lapsepõlvest küll sellist jama ei mäleta. Mis „mina ja maailm“ suhtumine see praegu on?

„Mina ja maailm“ inimesed on ikka need, kes oma lapsi ei oska õpetada kuidas avalikus kohas tuleb käituda. Et teisi ei tohiks häirida. Jutt pole ainult spaadest, sama lugu näiteks üleüldse, kui lapsed seltskonnas, täiskasvanutel üldse rääkida ei lasta, kogu aeg segatakse vahele, meeletu tähelepanuvajadus ja null oskust omaette mängida.