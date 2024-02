„Pole imestada, et keegi neid koos lastega enam külla ei taha!“ Kogemus: mis tõmbab suhtlusele kriipsu peale?

Kuid on lapsevanemaid (koos oma lastega), kes tõesti ei arvestagi teistega ja lasevad oma lastel ka avalikus kohas toimetada nagu lapsed ise heaks arvavad, peaasi et endal oleks mugav. Kahjuks oma tutvusringkonnas ühed sellised ning pole imestada, et keegi neid enam külla (koos lastega) väga ei taha või avalikes kohtades võimalikult harva koos nendega koos olla soovitakse, samas teise lastega perega kokkusaamised ka abvalikes kohtades tihedad ja probleemivabad, sest neid lapsi ka suunatakse.