Proovi kõrvaltvaataja pilku ehk nendele punktidele „jah“ vastates oled kahjuks toksilises suhtes

Ka armukadeduse vorme on erinevaid. Ta võib olla kade, et sul läheb nii hästi või sellepärast, et sul on head suhted teistega. Ta võib tekitada sinus süütunnet, et sul üldse väljaspool kodu mingi elu on ilma temata. Armukadedus ei ole märk armastusest, sest see võib teist inimest negatiivselt mõjutada. Kui su kaaslane tunneb armukadedust, hakkab ta sinu järele luurama ja katsub sind teistest isoleerida.