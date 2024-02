33-aastane Kelly kaotas enda avastamata haiguse tõttu tütre: masendav on mõelda, et üks test oleks mu lapse päästnud

„Mõte, et see võiks juhtuda veel kellegagi, on minu jaoks kohutav. Masendav on mõelda, et üks lihtne test oleks mu beebi päästnud,“ sõnab 33-aastane Kelly, kelle laps suri, sest arstid ei avastanud emal haigust, mida olnuks lihtne tuvastada.