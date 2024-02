Kust tuleb kokkuhoid argipäeva luksuste lubamiseks? Kolm tuntud eestlannat räägivad kuidas tervislikku balanssi hoida

Sundmõtted ekstreemse säästmise osas võivad hoopis rahaärevuseni viia ning seega on tervisliku tasakaalu hoidmine finantsidega ümberkäimisel äärmiselt oluline.

Nii on paljudel kujunenud välja mõned erilised asjad, teenused või tegevused, millest ei olda valmis loobuma, kuna need toetavad heaolu ja vaimset tervist. Tuntud blogijad, avaliku elu tegelased ning Eesti suurima rahatarkuse kogukonna Kogumispäevik grupi liikmed jagavad, kuidas seda tervislikku balanssi hoitakse.

Ei saa me läbi Luunja kurgi, vabapidamisel kanade munade ja trennita

The Kinkstagram pere on tuntud maailmarändurid ning seega on reisimine üks tegevus, millest neil oleks äärmiselt keeruline loobuda. „Keskkonnavahetus on minu jaoks nii-nii oluline, et see kulurida paraku kuskile ei kao. Samas oleme avastanud, et tihti kulub meil reisil olles vähem raha kui kodus, sest hinnatase on lihtsalt nii erinev. Vaja on vaid häid lennupileteid, et mõistlikult kohale saada,“ kinnitas Riin Rehemaa. Ka kogumispäeviklaste seas oli neid, kes tõid reisimise olulisuse välja, kuid samuti hinnati kõrgelt vabadust, mis kaasneb auto omamisega.

Kogumispäeviku liikmed lisasid veel, et just hobidega tegelemine on see, mis aitab argipäeva mured ja mõtted pausile panna. Mõningatel juhtudel on hobid (trenn, lemmikloomad, teater või muu) küll kulukad, aga nendega tegelemise arvelt näpistatakse mujalt. Näiteks tõi üks vastaja välja, et hobuste pidamine on kallis, kuid tema elu lahutamatu osa. „Oma hobusest pole ka nõus loobuma, kuigi väga kallis hobi on. Hobusele nelja aastaga kokku kulunud raha eest oleks saanud osta peaaegu uue auto.“

Tuntud blogija Heelia Sillamaa sõnas, et tema ei hoia kokku tervise pealt. „Kui tunnen, et stressi on liiga palju, võtan tööasjadega koormust vähemaks, mis sest, et see läheb mulle sõna otseses mõttes kalliks maksma.“ Rahatarkuse grupis toodi veel lisaks välja, et ka kvaliteetsed hooldustooted, hoolitsused ja iluteenused aitavad kaasa enda aja võtmisele ning hea enesetunde tekitamisele.