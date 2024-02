BITCH | Jan Uuspõlluga armumisest, armastusest ja suveromansist: olin nii armunud, et olin valmis tema jaoks kõike tegema

Esmalt räägitakse hiljuti 50 aastaseks saanud Janiga sellest, kas tema unistus sellest, et viiekümnendaks eluaastaks on elu paigas on täitunud. Või kas ta soovibki seda veel? „Istun vahejaamas ja ootan oma rongi,“ ütleb mees salapäraselt alustuseks.