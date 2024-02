Kilomeetri kaugusel naisest ja magavatest lastest. „See ei toimi enam. Ma pean ta maha jätma“

Ruth kergitab veiniklaasi ja joob lonksukese. Ta otsustas tellida klaasikaupa, lootes, et Alex valib pudeli midagi sellist, mida tema ei oleks kaalunudki, mõne veini, mis maitseb nagu „lakuks kivi“ või „sööks virsikut“ või „nuusutaks vastküntud põldu“. Ruthi huvi veinide vastu on mingil moel lahutamatult seotud ta füüsilise ihaga mehe järele.

„Vabandust, ma ootan oma kallimat.“ See on peaaegu tõsi. Mitte kallimat, kui kangesti ta ka ei tahaks seda terminit kasutada. Ehk armukest? Ootan oma armukest? Ei, kohutav.

Sellest ajast kui Ruth endale istekoha leidis, on baar rahvast täis valgunud. Ta vaatab ukse poole, aga seda pole pundi halli varjunditesse riietunud City maaklerite tagant näha. Noor ülikonnastatud mees, lips viltu ees, toetab oma tagumikku vastu Ruthi vasakut käsivart ja surub parema vastu rõsket telliskiviseina Ruthi kõrval. Ta surub mehe kergelt eemale, et endale ruumi juurde tekitada, ja sätib raamatu sellise nurga alla, et vähene valgus laseks tal edasi lugeda.

Mõnel hommikul ärkab Ruth vapustatuna sellise käitumise lapsikusest, salatsemise räpakusest, aga iha ei juhmistanud teda sel määral, et ta ei oleks mõistnud, et sellel kõigel on põnevuse juures oma roll. Ta ei olnud kellelegi rääkinud. See ei olnud üldse tema moodi. Ta jättis teadmatusse isegi inimesed, kellele ta tavaliselt rääkis oma armuelu kõige jubedamaid üksikasju. Ta tahtis kaitsta seda, mis neil Alexiga oli. Ta ei tahtnud tavapäraseid silmapööritusi ja pealtnäha hea- tahtlikku väikest urgitsemist, ei tahtnud, ei tahtnud olla ise hea näide sellest, mida Alex valesti teeb, isegi kui sõprade kommentaarid oleksid „tema enda huvides“, ja ta ei tahtnud tõesti, et keegi võtaks hukkamõistva hoiaku selle pärast, et Alex on abielus. Ta tahtis nende külgetõmbe lummust hoida. Teiste hinnangud rikuksid kõik ära.

Kui nad kohtuma hakkasid, toimus kõik täiesti salaja. Juhuslik kohtumine tänaval, kiiruga lukustatud tualettruum mõnel peol, luksuslikult rahumeelne hotellituba, Ruthi kiiruga korda tehtud korter, restoran, kus neid ümbritseb võõrkeelne jutt. Aga viimasel ajal on nad endale lubanud kodu lähedal avalikes kohtades kohtumise riski, teades, et saavad kokkusaamist alati juhuslikuks nimetada.

Hiljem lamavad nad viimase hetkeni koos voodis ja Alex hüppab rattasõidul koju läbi kohalikust supermarketist, ostab tööstuslikult toodetud võileiva viletsa asendusena kolmekäigulisele õhtusöögile, mida ta naine usub teda „Norra kliendi“ seltsis nautinud olevat.

„Kus sa täna öösel väidetavalt oled?“

„Mis vahet seal on? Ma olen siin. Räägime sinust, see on palju huvitavam.“

Ta paneb menüü käest ja, endiselt Ruthile silma vaadates, tõstab ettekandja tähelepanu võitmiseks käe. Ta tellib oranži veini. „See ei ole apelsinidest, seda nimetatakse nii värvitooni pärast. Näed?“ Ta hoiab oma klaasi küünla kohal, lastes valgusel läbi merevaigukarva vedeliku imbuda. „See tuleneb viinamarjamahla oksüdatsioonist, kui see koos kestadega käärib.“

Ruthile ei avalda vein kohe muljet. See on ühtaegu magus ja kirbe ja see kihiseb kergelt ta keelel, meenutades puuviljasalatit, mis on liiga kauaks punniläinud plastpakendisse seisma jäänud. Aga kui Alex räägib, küsib ta töö kohta, naerab, kui Ruth sama päeva rongisõidust räägib – vanem paarike oli otsustanud muidu tühjas vagunis tema lauakese taha istuda ja tema otsustav põikpäisus ei lubanud tal ümber kolida, ehkki ta vasak jalg hakkas tund aega pärast sõidu algust krampi kiskuma –, mõistab ta, et see veider kääritatud mahl mõjub hästi tema kiindumusele ja kainusele.