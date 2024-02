Hoiad telefoni pidevalt taskus? Loe, kuidas elektromagnetiline kiirgus mõjutab sperma kvaliteeti

Viljakuseksperdid uurisid 100 meest, kes käisid aasta aega viljatuskliinikus. Nad leidsid, et mehed, kes kasutavad oma telefone vaid tund aega päevas, aga hoiavad telefone kogu päeva läheduses, alandavad oluliselt oma sperma taset niivõrd palju, et nad ei pruugi olla enam viljakad – neid oli lausa 47% valimist. Teadlased arvavad, et selle põhjuseks on telefoni elektromagnetiline aktiivsus, mis nn „küpsetab“ spermat.