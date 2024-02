Banaaniga vallatlema? Nende ebaharilike asjadega võid naudinguid kogeda

Vagiinasse võib proovida panna nii mõndagi, kuid see, et sa saad seda teha, ei tähenda, et peaksid seda tegema. „Mõeldes, mida on ohutu tuppe panna, on oluline meeles pidada, et vagiina on õrn ja tundlik kehaosa,“ ütleb dr Rakhee Patel.