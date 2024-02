Kuue lapse ema peetakse Beyonce teisikuks: fännid tahavad minuga abielluda ja mehed pakuvad 25 000 dollarit öö eest!

Sotinho, kes on pärit Rio de Janeirost ütles, et märkas oma sarnasust maailmakuulsa diiva Beyoncé ga (42) alles siis, kui ta 2019. aastal sotsiaalmeediasse postitama hakkas.

„Enamik inimesi on sarnasuse ulatuse üle üllatunud,“ rääkis naine. Inimesed ütlevad alati: „Vau, kas sa teadsid, et sa näed välja nagu Beyoncé?“ Või: „Tüdruk, sa oled õnnega koos! Sa meenutad mulle väga kuninganna B-d!“

Sellest ajast peale on Sotinho pälvinud väga palju tähelepanu. Õnnelikus abielus kuue lapse ema väidab, et on saanud viis abieluettepanekut ja saanud isegi 25 000 dollari suuruse pakkumise, et temaga öö veeta. „Inimesed teavad, et olen abielus, sest ma näitan alati sotsiaalmeedias, milline mu elu on, kuid olen juba saanud pakkumisi, kus tahetakse minuga öö veeta.“