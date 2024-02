„Ei pea just spioon olema, et aru saada, mida need mehed teinud on!“ Kas vabandused linnapildis aitavad kergemini andestada? Mida arvavad Eesti naised?

Repinski tõdes toona Kroonikale, et suur plakat ei tähenda midagi enamat kui seda, et armastab inimest, kellega koos on. „See ei saa ühelegi naisele mitte meeldida,“ sõnas Replinksi. Ja tuli välja, et tal oligi õigus- Vassiljeva tõdes 2021. aastal Kroonikale antud intervjuus, et tema jaoks oli see plakat armastuseavaldus ja talle see žest meeldis.