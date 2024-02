Eesti mees küsib, kuidas naine päise päeva ajal välja kutsuda: me pole kunagi rohkem rääkinud kui toidu tellimiseks vaja on!

„Olen 35-aastane vaba mees. Olen üle kahe aasta lahutatud ja mul on ka laps, kelle kasvatamisest osa võtan. Töötan suures firmas keskastme juhina. Olen ammu uue kaaslase otsingul, aga midagi tõsist pole siiamaani veel tekkinud. Tutvusi oskan muidu luua küll — baaris on see lihtne, kui natuke julgustust ka võetud on. Aga sellist asja pole ma kunagi teinud, et oleksin päise päeva ajal naise välja kutsunud.

Meie kontori lähedal on palju söögikohti, kus vaheldumisi lõunal käin. Viimasel ajal küll peamiselt ühes kindlas kohas, sest seal töötab naine, kes mind huvitab. Ma ei tea temast midagi, aga tundub, et meie sümpaatia on vastastikune. Ta paistab olevat umbes minuvanune või paar aastat noorem, aga tema perekonnaseisu kohta ei tea ma ju tegelikult midagi. Lihtsalt oletan, et kui ta mulle niimoodi naeratab, on ta ehk vaba.

Me pole kunagi rohkem rääkinud kui toidu tellimiseks vaja on, aga ometi oleks mul suur soov ta välja kutsuda. Siiamaani pole ma julgenud seda teha, aga kuna nüüd on valentinipäev tulemas, siis tundub, et oleks hea võimalus seda teha. Peaksin seda tegema täna või homme, aga ma ei tea, kuidas oleks see kutse kõige parem esitada.

Kuna Naistekat loeb palju naisi, siis mõtlesingi teilt küsida — kuidas peaksin oma kutse esitama? Kas peaksin mingi võikese asja kinkima või lilled viima ja siis kutsuma? Või lihtsalt muuseas küsima, kas ta tahaks minuga välja tulla? Milline variant naistele meeldib? Andke teada!“