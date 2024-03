Uued võimalused HPV poolt põhjustatud emakakaela vähieelsete seisundite ennetuses ja ravis

HPV ehk inimese papilloomiviirus levib peamiselt genitaalse nahk-naha-kontakti teel. HPV infektsioon on üks kõige sagedasem sugulisel teel leviv nakkus maailmas. Peaaegu kõik seksuaalselt aktiivsed täiskasvanud nakatuvad mingil eluperioodil HPV-ga. Samas on HPV peamine emakakaela vähieelsete seisundite ja emakakaelavähi põhjustaja. Loe, mis haigus on HPV ning millised on uudsed ennetamis- ja ravivõimalused.