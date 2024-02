Paigas on nähtamatud piirid, millest alguses kumbki üle ei astu. Aja jooksul hakkavad need paika pandud piirid vaikselt hääbuma ja lõpuks neid enam ei olegi. Hea mugav on olla, aga koos piiride kadumisega hakkab vaikselt haihtuma ka teievaheline intiimelu.