Juba Carrie Bradshaw arvas, et sõbrannad on meie hingesugulased ja mehed lihtsalt selleks, et elu lõbusam oleks. Oma tõetera selles on, sest kõikide pettumuste, lahkuminekute ja haiget saamise järgselt pakuvad oma õlga just parimad sõbrad ja sõbrannad.