„Naised kaotavad seksisoovi igasugustel põhjustel.“ Kuidas tulla toime, kui libiido on nõrgem kui partneril?

Partneriga seksist rääkimine asetab sind ülimalt haavatavasse seisu. See tähendab aga ka koostööd ja potentsiaalselt isegi lähedasemaks saamist. „Olge võimalikult aus ja siiras,“ soovitab psühholoog Karen Stewart, kes on spetsialiseerunud seksi- ja paariteraapiale. „Naised kaotavad seksuaalse soovi igasugustel põhjustel. Need võivad hõlmata...