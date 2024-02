Uus trend tutvuste sobitamisel: 2024. aastal tundub veider minna kohtingule kellegagi, teadmata, kui pikk ta on!

Just sel põhjusel on Austraalias ülipopulaarseks muutunud jooksuklubid. Inimesed registreeruvad kohalikesse jooksuklubidesse mitte ainult selleks, et heasse vormi saada, vaid ka selleks, et leida armastust. Jooksuklubide suurimateks fännideks on just noored inimesed, kes eelistaksid oma tulevast kohata päriselus.

Sydneyst pärit Danni postitas TikTokki video, milles andis teada, et kohtingurakendused pole teda siiani vallalise staatusest välja aidanud. Seega tuli midagi uut välja mõelda. Danni sõnul on parem kohtuda kellegagi pühapäeva hommikul kell kuus kui reede õhtul. Ta ise pole suurim jooksufänn, vaid pigem kiirkõnni harrastaja, kuid liitus klubiga just uute tutvuste eesmärgil. „2024. aastal tundub veider minna kohtingule kellegagi, teadmata, kui pikk ta on!“

Oma otsust liituda jooksuklubiga jagas TikTokis ka Melbourne’i elanik Tayla, kuna kohtingurakendused tema jaoks lihtsalt ei „töötanud“. Ka kolmas inimene, TikTokker Sarah, teatas, et otsustas hakata koos teiste inimestega jooksma, kuna leidis, et kohtingurakendused on lihtsalt „nii halvad“.

Seega on Austraalias tulnud noored sõna otseses mõttes tänavatele, et leida omale elukaaslane.

Psühholoog Carly Dober kinnitas, et pikalt kohtingurakendustes olnud inimesed tunnevad lõpuks tüdimust ja väsimust. „On uuringuid, mis näitavad, et sotsiaalmeedia ja kohtingurakenduste ülemäärane kasutamine võib kahjustada vaimset tervist ja heaolu ning viia mõnikord ka selleni, et inimesed ei oskagi enam suhelda,“ selgitas ta ja lisas, et jooksuklubi kohtingutrend on Austraalia jaoks väga positiivne.

allikas: NYMag.com