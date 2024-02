Gillian Anderson tunneb huvi seksuaalfantaasiate vastu: kust iganes sa pärit oled, kellega sa seda teed või ei tee- ma tahan sinust kuulda!

„Naistena teame, et seks on midagi enamat kui lihtsalt seks,“ selgitab Anderson oma ettevõtmist. „Kuid nii paljud meist ei räägi sellest. Meie sügavaimad, intiimsemad hirmud ja fantaasiad jäävad meis lukustatuks, kuni keegi meile võtme ulatab. Siin on võti. Ma tahan neist kuulda.“

Näitlejanna selgitas, et naistena ei ole seks lihtsalt seks seetõttu, et see toob endaga kaasa palju emotsioone ja ka hirme ning mõnikord ka probleeme. „Kui me räägime seksist, võime rääkida ka naiselikkusest, emadusest, truudusetusest, ärakasutamisest, nõusolekust, austusest, õiglusest, egalitaarsusest, armastusest, vihkamisest, naudingust ja valust.“