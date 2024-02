Kuidas mõjutab veresuhkru tase meie tervist? Farmatseut: veresuhkru taset on oluline alati kontrolli all hoida

Selleks, et olla terve, peaksime apteekri sõnul jälgima oma enesetunnet, välimust ja külastama regulaarselt perearsti. „Inimese organism on keeruline, sest koosneb paljudest ainetest,“ ütleb Anton Ojamaa lisades, et üks väga oluline vereanalüüsi näit on veresuhkru väärtus. „Veresuhkru taset on oluline jälgida ja alati kontrolli all hoida, kuna selle väärtuse normist kõrvale kaldumine võib põhjustada tõsiseid terviserikkeid,“ selgitab Ojamaa. Apteeker rõhutab, et pikaajaline normist kõrgem veresuhkru tase võib põhjustada suhkruhaigust ehk diabeeti, mis kahjustab veresooni ja närvikiude kogu organismis. „Eestis on diabeedi levimus hinnanguliselt 7,7% elanikkonnast ehk seda põeb ligikaudu 100 000 inimest. Kogu maailmas põeb diabeeti ligikaudu 500 miljonit inimest. Diabeet kujuneb enamasti välja aja möödudes, mitte koheselt,“ selgitab apteeker ja soovitab tervetel inimestel oma veresuhkru taset mõõta vähemalt 1-2 korda aastas.

Kuna diabeedi teket mõjutab suurel määral pärilikkus, tasub eriti tähelepanelik olla neil, kelle suguvõsas on suhkruhaigust esinenud. „Samuti on väga oluline oma veresuhkru taset jälgida lapseootel olles, sest raseduse ja sünnitusega võivad veresuhkru probleemid ilmneda ka neil, kellel varem seda esinenud ei ole,“ ütleb Ojamaa. Veel on apteekri sõnul riskirühmas inimesed, kellel esinevad ainevahetuse häired ehk kes on ülekaalus või need, kellel on häiritud kilpnäärme töö.

Kõikumised veresuhkru tasemes ei pruugi endast kohe silmatorkavalt märku anda