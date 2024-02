Vallaliseeluga rahu teinud lugeja: peret mul pole ja alguses oli väga raske. Mida aeg edasi, seda kergemaks läheb ja harjun.

„Ma olengi vallaline olnud, kuna pole sobivat kaaslast leidnud või siiski olen aga olen ise midagi tegemata jätnud. Peret mul pole ja alguses oli väga raske. Mida aeg edasi, seda kergemaks läheb ja harjun. Ma naudin üha rohkem vallalise elu ja unistused on muutumas. Ma olen endaga rahul ja pole kunagi midagi kahetsenud. Ma isegi ei tea, kas tahaksingi kellegagi koos elada või isegi suhtes olla...üksi on tegelikult päris hea.“

