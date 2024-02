Sauna Club 69: kuum kohtumispaik Tallinnas

Saunaklubi juht Eduard Nikiforov ütleb, et inimesed on aastatega muutunud palju avatumaks, kadunud on hirm uue ja põneva ees. Nii tullakse sauna aina enam lihtsalt lõõgastuma, mitte vaid otsima lühemaid või pikemaid intiimsuhteid. Huvi svingimisega oma ellu vürtsi tuua on samuti leidnud tee inimeste südamesse – tihti on laupäevastel üritustel kohal mitukümmend paari, kes soovivad oma argielu pisut raputada.

„Inimesed on uudishimulikumad ja vabameelsemad, vastuvõtlikumad uutele kogemustele. Meile tuleb palju paare, kes uurivad, et kui aktiivne peab saunades olema ja et, kas saaks alguses lihtsalt uudistada, vaadata. Meil ei ole ühtegi kohustust, iga inimene liigub täpselt nii kiiresti kui ise soovib, teeb õhtu jooksul täpselt seda, mida soovib. Mõned naudivad baaris koos jooke, teised lõõgastuvad basseinis. Kuid, mida tihti tähele panen, siis alguses pisut arglikud paarid on juba mõne tunni möödudes oma hirmud seljataha jätnud ja julgelt teistega suhtlema asunud,” mainib Nikiforov.

Sauna Club 69 on korraga nii baar, peosaal, saun, videoruum kui puhkeruum, kus lõõgastuda ja aega nautida. Klientidele on kasutamiseks aurusaun, leilisaun ja bassein. Baariruumis saab nautida jooke ja suupisteid, mängib alati muusika ja saab meeleolu loomiseks vaadata täiskasvanutele mõeldud filme.

Laupäevad kuuluvad svingeritele

Sauna Club 69 ongi mõeldud kõikidele täiskasvanud meestele ja ka naistele. Klubis toimuvad erinevad temaatilised peod näiteks Swinger Party, Naked Party, LGBTQ+ õhtud ja palju muud. Laupäevased Bi/Swinger õhtud on mõeldud kõigile vabameelsetele, nii üksikutele meestele kui ka naistele. Muudel päevadel külastavad Club 69 eelkõige bi- ning gay-mehed.