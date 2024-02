IT eksperdid annavad väärt nõu: kuidas teha arvutiga tööd silmi kahjustamata?

1. Reguleeri monitori heledust ja kontrasti

Liiga hele või liiga tuhm ekraan väsitab silmi. Seega tasuks ekraani seadistused üle vaadata, et päeva jooksul võimalikult vähe oma silmi väsitada. „Uuematel arvutitel on võimalus seadetest valida ka öövalgus, mis muudab ekraani valguse soojemaks. See võib alguses olla harjumatu, kuid öövalgusega kohaneb ruttu ning silmade tervisele on see oluliselt kasulikum kui kuvari tavapärane sinine valgus,“ soovitab Otsus.

„Samuti on enamikel brauseritel ja rakendustel välja töötatud tume režiim, mis teeb tausta mustaks ja teksti valgeks. Selle kasutamine aitab ka silmi hoida, sest siis ei pea nii palju eredat valget tausta päeva jooksul vaatama,“ selgitab Otsus.

2. Taga töökohale korralik valgustus

Töökoht peaks olema piisavalt valgustatud. Liiga ere või liiga napp valgus on silmadele koormav. „Naturaalne valgus on alati parim – kui on võimalus akna ääres töötada, siis tasuks seda teha. Kui seda võimalust pole, tasuks ruumi pimedamates kohtades kasutada lisaks laevalgustusele näiteks ka laualampi,“ räägib Peever.

„Veel on oluline jälgida, et ekraan ei peegeldaks liialt vastu. Tasuks valida arvuti ja monitor, millel on peegeldusvastased ekraanid,“ lisab Otsus.

3. Tee piisavalt pause

„Pause tuleks teha regulaarselt, et silmi puhata. Soovitan meelde jätta 20-20-20 reegel – iga 20 minuti tagant vaadata 20 sekundiks midagi 20 jala (umbes 6 meetri) kaugusel. Eriti hea on kui piisava regulaarsusega aknast välja vaadata, see annab silmadele puhkust,“ räägib Otsus.

4. Jälgi, et tööasend oleks ergonoomiline

Töökeskkonna ergonoomika eest hoolitsemine on võtmetegur, et arvutiga töötamine võimalikult vähe meie tervist negatiivselt mõjutaks. „Monitori kõrgus peab olema selline, et pea ja kael oleks loomulikus asendis, lõug ei oleks pidevalt tõstetud ega pea ette kallutatud,“ räägib Peever. „Lisaks tuleb tööpäeva jooksul ka piisavalt liikuda. Meie keha on loodud liikumiseks ja ükski liiga kaua kestev asend ei ole kehale hea,“ lisab ta.