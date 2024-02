Armukadedus on märk armastusest ja muud veidrad suhtemüüdid, millest tasub kiiremas korras loobuda

Me oleme harjunud mõtlema, et kui suhe on tugev ja normaalne, ei nõua see mingeid pingutusi. Tegelikult on nii, et meid ei valmistata ette selleks, et iga hea suhe vajab pingutusi ja selles teadmatuses on süüdi kultuur, kasvatus ja isegi vanemad. Normaalne suhe on nagu iluaed, mis on silmale ilus vaadata. Kui palju sellise aia rajamine ja sellise aia eest hoolitsemine on nõudnud aga vaeva?