HEA TÜDRUK | Anu Saagim: uskusin 50ndate eluaastateni sinisilmselt, et ideaalne monogaamne suhe on olemas

„Kahju, et selle teadmiseni, et ideaalset suhet pole olemas, jõudsin mina alles 50ndates eluaastates,“ ütleb Anu. „Uskusin selle ajani sinisilmselt, et ideaalne monogaamne suhe on olemas. Oleks tahtnud seda hiljemalt 30ndates teada, et ei tasu nii armukade olla. Nüüd annaksin partnerile rohkem vabadust - laseksin lahti, ei hoiaks pika keti otsas. Inimene peab olema vaba, siis ta on õnnelik ning alles siis saab ta ka teisi õnnelikuks teha.“