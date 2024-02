Margus Vaher sattus NOP kohvikus väga erootilise vaatepildi peale: ütleme ausalt, see tõmbas mu fantaasia käima!

Sa oled oma raamatu kohta öelnud: „“Võrgutaja“ on ühe mehe üdini avameelne, tabudeta, kirglik ja seksist läbi imbunud lugu tema isiklikust metamorfoosist. Võimsaim alkeemiline element maailmas on armastus. Tema teekond on selle tõestus.“ Mis ajendas sind erootilist romaani kirjutama?

Oli täiesti tavaline suvine pärastlõuna mu lemmikkohviku NOP tagahoovi terrassil. Vastasin sülearvutis ühele esinemispakkumise e-kirjale, kui minu vaatevälja ilmusid järsku kaks väga veetlevat naist. Nad võtsid istet lauda hoovi tagasopis ja edastasid siis teenindajale enda tellimuse. Kirjutasin oma kirja rahumeeli edasi ja mõne aja pärast korraks arvutist pilku tõstes nägin neid neidusid väga kirglikult ja aeglaselt omavahel suudlemas. Ma olen ise vabameelne inimene ja mõtlesin, et vau!, väga kuum, ja ütleme ausalt, see tõmbas mu fantaasia käima. Sealsamas otsustasin, et kirjutan sellest impulsist ajendatuna ühe erootilise jutukese.

