Naisteka uue taskuhäälingu eestvedaja Laura Kurs: ma pole endale ligi lasknud mõtet, et minust ei sõltu midagi

Ma ei ole endale ligi lasknud mõtet, et minust ei sõltu midagi. Teinekord tekib küll suur lootusetuse tunne, kui vaadata, mis ümberringi toimub, kuid siis tuletan meelde kuskilt kuuldud sõnu, et need, kelle eesmärk on meid ära kasutada, suurendavad oma haaret vaid juhul, kui ei tunne vastupanu. Meie ümber on palju head, aga ka palju halba, mida ma ei pea subjektiivseks halvaks, vaid sõna otseses mõttes ohtlikuks, ning see innustabki mind olema sotsiaalselt ärkvel, tähelepanelik ja kriitiline.

Tänaseks olen küll selgeks õppinud, et võitlusi tuleb osata valida. Teinekord on nii töö- kui ka muudes suhetes vaja järeleandmisi teha, et sinu jaoks kõige olulisemad teemad vajalikku tähelepanu saaksid. Ja niisamuti tuleb osata ennast hoida, mis mul küll pigem halvasti välja tuleb. Aga jah, see lootusrikas idealististist maailmapäästja elab minus kindlasti.

Mind pole kunagi kannustanud populaarsus, vaid see, et suudaksime aktsepteerida inimeseks olemise eri viise ja mitte teha liiga kellelegi selle pinnalt, kuidas mina arvan, et keegi maailmas olema peaks. Oma otsekoheste väljaütlemiste tõttu võin aeg-ajalt ebapopulaarne olla, aga ma ei karda seda, sest tean, mille eest ja miks ma seisan.

Nii kaugele, kui mu mälestused ulatuvad, on minu jaoks alati olnud olulised läbipaistvus ja võrdsus, kaastunne ja mõistmine. Et kellelegi liiga ei tehtaks ega ebaõiglaselt käitutaks, minu endaga kaasa arvatud. Selline mõnes mõttes hulljulge olen ma ka terve elu olnud. Alati valmis nõrgemaid kaitsma, ka siis, kui see minu enda jaoks ehk isegi ebasoodne on.

Laura, saame lähemalt tuttavaks. Oled enda kohta öelnud, et oled justkui hunt kriimsilm ja tegutsed mitmel rindel. Millised need rinded on?

Mille pärast sa enim südant valutad?

Kust ma alustama peaksin? (naerab – toim) Praegu muretsen võib-olla kõige rohkem meie oskuse pärast meile esitatavat teavet tarbida. Rahuajal me sellele ehk nii väga ei keskenduks, ajaksime informatsiooni töötlemisoskuse ja huvi mugavalt haridustaseme ja inimeste erineva tähelepanujaotuse kaela. Täna on see aga teravalt esil, sest sellesama tähelepanu nimel võideldakse mitmel rindel väga erineval moel. Kui me pole varem olnud huvitunud päriselt sisusse süüvimisest, on neil, kes soovivad meid tugevalt mingis suunas mõtlema sundida, väga kerge seda teha.

Meediakirjaoskust – aga mitte ainult meedia puhul – pean väga oluliseks: kes ja milliseid andmeid meile esitab, kust need andmed pärinevad, kes ja mil moel on neid andmeid kogunud, kes on konkreetsete andmete kogumist toetanud, kui läbipaistev uurimisprotsess üldiselt on, kas andmete esitamine on ideoloogiliselt laetud jne.

Viimasel ajal püüan mind Instagramis jälgivate sõprade ja tuttavate tähelepanu suunata sellistele pealtnäha ultraliberaalsetele uudislehtedele, mis seisavad justkui väga väärtuspõhise maailmakorra ja vähemusgruppide õiguste eest, kuid süvenedes ilmneb, et kõik nende kajastused jõuavad süüdlast otsides lääneni. Eriti tähelepanelik lugeja näeb, et sinna väärtuspõhisusse peidetud sotsialismi on tegelikult maetud kommunismi jäänused ja selle udu seest paistavad veel omakorda Venemaa sarved. Pärast mõningast uurimist ilmneb ka see, kuhu need lehed registreeritud on ja kes neid rahastab. Üllatusi siin paraku ei ole.