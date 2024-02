Meigikunstnik Reet Härmat: tundub, et kõik head mehed on võetud, neist hoitakse kümne küünega kinni ja neile on järjekord

„Nüüd ongi mu ees suur küsimärk. Kindlasti oleks minuvanustel naistel tore leida kaaslane kogu eluks, aga see on järjest raskem. Ajaga olen muutunud üha valivamaks, pealegi tundub, et kõik head mehed on võetud, neist hoitakse kümne küünega kinni ja neile on järjekord,“ nendib ta naerdes. „Äkki peaksin elu natuke lahtisema pilguga vaatama ja mineviku valusatest kogemustest lahti laskma? Oma elu üle peab ise otsustama, keegi teine seda teha ei saa.“