Säästa kodus rohkem raha! Köögi ja vannitoa nõksud, kuidas piirata mõttetut vee laristamist

Täida veekeedukann ainult vajaliku koguse veega, nii säästad vett ja energiat ja kui kuuma vett jääb üle, vala see näiteks pesemist vajavasse potti või sulata hakkliha.

Vannitoas: Lülita pesumasin sisse alles siis, kui see on täiesti täis, kui pead pesema mitu masinatäit, pane uus tsükkel tööle kohe pärast eelneva lõppemist – siis on masin veel n-ö soe.