Suguhaigustesse haigestuvad ka need, kelle seksuaalelu pole värvikas. Liisa kogemus: kahjuks oli selleks hetkeks ka uus partner juba nakatunud

Aga mitme kuu möödudes tekkisid Cetlinile genitaaltüükad. „Ma googeldasin alguses, et mis need on ja olin pikalt hirmul ning ei julgenud testima minna, sest kartsin, et olen liiga noor. Lõpuks läksin testima ning sain teada, et mul on HPV, kuid mingit ravi selle vastu ei ole. Arst ütles, et genitaaltüükad peaksid ise ära kaduma. Käisin seega iga kahe kuu tagant testimas, kuni lõpuks öeldi, et mul pole enam seda infektsiooni. Kahjuks ma tol ajal ka ei teadnud, et HPV vastu on tegelikult võimalik end vaktsineerida,“ nentis noor naine.