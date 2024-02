Väikelinnas elav lugeja: Kas Tallinnas esmaspäevast reedeni tööl ka käiakse või toimub igapäevaselt üks meelelahutus?

Riideid müüakse siin ka, aga eelistan netist osta, kuna meeldivad kindlad brändid, mida ei ole isegi suurepärasel imedemaal Tallinnas. Muideks kui aastas on mõni kord vaja riideid kohapeale ka ostma minna, siis räägitakse, et pidavat olema täiesti võimalik sõita Tartu või Tallinna, et seda teha.

Söögikohti on - isegi Michelini poolt ära märgitud - kuid jällegi ei käi päris iga kuu restoranis kolmekäigulisi mugistamas, kuna see on selline 150 eurone üritus. Ja taas räägitakse, et kui kasutada autot, siis olevat võimalik sõita ükskõik millisesse restorani üle Eesti, et vaheldust saada. Teater, kino ja kontsert on kõik minu kodulinnas esindatud, kuid olen kuulnud, et pidavat olema võimalik ka mujale vahelduseks meelelahutust nautima minna. Ühesõnaga on väikelinnas mõnus elu, kuid ainus probleem võib tõesti olla sobiva töö leidmine ja sõltub väga sellest, mis eriala inimene oled.“