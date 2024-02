Jüri Ratas tantsusaates saavutatud vormi hoidmisest: eks ma hakkan igal hommikul jälle nullist pihta

Ent see ei tähenda, et asi oleks lihtne olnud. „Olen kogenud, et kui ma ei pinguta, tuleb kaal ikka väga ruttu tagasi. Et seda ei juhtuks, tuleb mul kogu aeg endaga tööd teha. Eks ma hakkan igal hommikul jälle nullist pihta.“

Endine peaminister on täheldanud, et tänu kaalukaotusele ja tervislikule toitumisele on tema elu ka laiemalt võttes muutunud. „See, et pean pidevalt enda vormisolekuga tegelema, õpetab distsipliini hoidmist ja järjepidevust, millest on kasu igas eluvaldkonnas. Olen nüüdseks ka enesekindlam, mõte liigub kiiremini, üleüldse olen paremas löögihoos.“