Palusime viielt Eesti naiselt, kes on vähemalt viis või enam aastat suhtes olnud, et nad kirjeldaksid mõnda tüüpilist (ja meeste arust süütut) olukorda, kus polnud ühtegi tüli, koosoldud aeg oli üpris kena, kuid meeste lähenemiskatse tõrjuti kõrvale. Mis on laused või igapäevased olukorrad, mis on naisi nii kõvasti ärritanud, et väikenegi mõte mõnest intiimsest või seksikast seiklusest on pikaks ajaks peast pühitud?