Apteeker annab nõu: kuidas eristada sarnaste sümptomitega Covidit ja grippi?

Viimaste aastate praktika on apteekri sõnul näidanud, et Covid-i ja gripiviiruste sümptomid on tõepoolest väga sarnased ja ainus kindel viis neid eristada on teha haigestudes test.

„Mõlema viiruse korral on levinumad iseloomulikud sümptomid ülemiste hingamisteede vaevused, köha, nohu ja palavik. Lisaks võib tunda üldist lihasnõrkust ja väsimust,“ toob Lauri Baar näiteid. Ühe erinevusena toob Baar välja Covidiga kaasneda võiva maitse- ja lõhnameele või nende mõlema korraga kadumise rõhutades, et seda ei pruugi alati juhtuda. „Inimeste organismid reageerivad viirustele väga erinevalt, nii et kõige kindlam viis nende kahe viirushaiguse eristamiseks on teha test, kas siis arsti juures tehtav laboratoorne test või kodune kiirtest,“ kinnitab apteeker.

Koduse kiirtesti usaldusväärsuse tagab täpne juhendi järgimine

Apteekri sõnul võimaldab kodune kiirtest inimesel kõige mugavamalt ja kiiremini tuvastada, millise viirusega on tegu. „Kuigi ükski test pole 100% raudkindel, siis tänapäevaste kiirtestide tulemused on reeglina tõesed. Kodune proov võetakse kas ninast või süljest ja see on kõige kiirem viis teada saamiseks, kas tegu on Covidi või gripiga ja millise gripitüvega,“ selgitab Baar lisades, et viimaste aastate jooksul on inimesed kiirtestide kasutamisega ka harjunud.

Koduste kiirtestide usaldusväärsuse tagamiseks kõige olulisem järgida väga täpselt tootjapoolseid ettekirjutusi. „Lugege kasutusjuhend alati enne tähelepanelikult läbi ja toimige täpselt nii, nagu juhendis kirjas on. Samuti tuleb enne testi tegemist veenduda, et ta oleks säilitatud vastavalt pakendil olevatele juhistele, mitte asetada testi külmkappi jne,“ juhib Baar tähelepanu.

Korralik hügieen ja kaitsevahendid on jätkuvalt päevakorral