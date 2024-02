„Eriti haavatavad on 13-aastased tüdrukud.“ Uuringust selgub, kui suur protsent Eesti teismelisi on nutisõltuvuses

Arvutimängusõltuvuse sümptomeid esineb rohkem poiste kui tüdrukute hulgas (21% vs 13%), kuid tüdrukute seas on see näitaja võrreldes 2018. aastaga kahekordistunud. 10% võrra on suurenenud nende õpilaste osatähtsus, kes leiavad, et oma mõtetest ja tunnetest on kergem rääkida internetis kui silmast silma. Sotsiaalmeediasõltuvuse sümptomeid esineb 10% tüdrukutest ja 7% poistest. Eriti haavatavad on sotsiaalmeediasõltuvuse osas 13-aastased tüdrukud.

Digitehnoloogia kasutamine ei põhjusta otseselt vaimse tervise probleeme – selle mõju sõltub eelkõige kasutajast, kasutusviisist ja -olukorrast. Siiski võib pikka aega ekraani taga olemine mõjutada õpilase tervist ja heaolu. Näiteks on HBSC-uuringu andmed näidanud, et igapäevaselt arvutimänge mänginute seas on rohkem ülekaalulisi sh rasvunuid, nende kooli edukus on keskmine või alla keskmise ning muredest rääkimine vanematega on raske. Lisaks on uuringutest leitud tõendeid selle kohta, et arvutimängude häire suurendab agressiivset käitumist ja üksindustunnet ning see võib kahjustada noorukite sotsiaalset hakkamasaamist.