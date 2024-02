„Parima tulemuse saavutamiseks ei tohiks tarbetult ahjuust avada.“ Kuidas valmistada vabariigi aastapäevaks parimad road?

Ära unusta eelsoojendust

Pidulaua ettevalmistusi tehes ei tohiks kindlasti unustada ahju korralikult soojendada enne toidu küpsetamist. Nii veendud, et valmistatud road küpsevad ühtlased ning väldid keskosa alaküpsemist ning kõrbenud ääri. „Tänapäeva ahjud soojenevad vaid mõne minutiga, seega saab küpsetamist üsna kiirelt alustada,“ räägib tootekoolitaja.

Tunne oma ahju

„Igal ahjul on eripärasid ja erinevaid funktsioone, seega on kõige olulisem just enda ahju tunda, teada selle funktsioone, võimekust jm,“ ütles tootekoolitaja.

Kasuta toiduainele vastavat režiimi

Erinevad toiduained vajavad erinevat küpsetusrežiimi ning samuti võib erineda ka temperatuur ja küpsetusaeg. Siiski ei ole hea tõsta toidu küpsetamise temperatuuri, et ajas võita, sest see ei pruugi korralikult toitu ikkagi läbi küpsetada. „Tavapärasel ahjul on vähemalt 8 erinevat režiimi, mida küpsetamiseks kasutada. Näiteks ahjukartulite jaoks võiks kasutada pöördõhku grillfunktsiooniga, koogid vajavad pöördõhku või ülevalt-alt küpsetamist ning uuematel mudelitel on ka aururežiim ning lausa Air Sous Vide süsteem eriti hõrgu liha valmistamiseks,“ lisas Meleško.

Investeeri teleskooprööbastesse

Toidu ahju panemine, välja võtmine ja vajadusel vahepealne kontrollimine, liigutamine ja maitsestamise lihtsustamiseks soovitatakse paigaldada teleskooprööpad. „Paljudel ahjudel on juba ostes teleskooprööpad kaasas, aga kui pole, siis tasub need kindlasti juurde võtta. Neid on saadaval pea kõikidel ahjumudelitel ning ahjuplaatide liigutamine on oluliselt lihtsam ja mugavam,“ kinnitas Meleško.

Ava ahjuuks kui toit on valmis