Britney Spears avameelselt suhtest Justin Timberlake'ga: mul oli tunne, et kui ma kannatasin, pidin olema selle ära teeninud

Hollywoodis on meestel alati rohkem mänguruumi kui naistel. Ma näen, kuidas mehi ärgitatakse naiste kohta halba rääkima ning nad ise saavad sellest jõudu ja kuulsust juurde. Kuid mina tundsin, et olen katki.

Mõte sellest, et olin teda petnud, lisas albumile ängi, andis sellele mõtte: räägime mõnuga truudusetust naisest. Selle ajastu hiphopi maailm armastas selliseid teemaarendusi nagu „Fuck You, bitch!“ Kogu raev, mis tolles ajas oli, põhines kättemaksul selle eest, et naine oli olnud lugupidamatu. Eminem tegi eriliselt vägivaldse kättemaksuloo „Kim“. Meie puhul oli aga narratiivis viga – seda kõike ei olnud juhtunud.