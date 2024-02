Tülika kolleegi välimääraja: kuidas tulla toime töökaaslasega, kes teisi ei austa?

Üldiselt võiks probleem laheneda sõbraliku nügimisega, kuid kui su tülikas kolleeg sellest veel rohkem indu saab, on mõistlik kaasata mure lahendamisse juhatus.

Kolleeg, kes sinust üle räägib

Hea vestluskaaslane esmalt kuulab, seedib öeldut ja seejärel avaldab oma arvamust. Aeg-ajalt juhtub meil kõigil, et ruttame rääkima enne, kui vestluskaaslane ei ole oma mõtet lõpuni jõudnud öelda. Kui sinu kollektiivis on kolleeg, kes pidevalt vestlustesse sisse sõidab ja teiste juttu koosolekutel katkestab, võib see olla märk ebaviisakast suhtumisest. Lisaks sellele, et üle rääkimine on ebameeldiv, kuna viib hääle tõstmise või karjumiseni, venitab see koosolekut pikemaks ja raiskab kõigile olulist tööaega. Kõige mõistlikum on sellest kolleegile sõbralikult märku anda, kas eraldi rääkides või tiimikoosolekul. Et see rünnakuna ei tunduks, võiksid oma seisukohta põhjendada sellega, et kui igaüks eraldi räägib, saavad kõik teineteisest paremini aru.

Kolleeg, kes teeb nalju ainult teiste kulul

Solvavate kommentaaride või naljade tegemine kellegi teise arvelt on selge ebaviisakuse märk. Isegi, kui kõigil on hommikul kohvinurgas kogunedes hea tuju, võib üks veider kommentaar terve kontoriõhu paksuks muuta. Kui su töökaaslane pidevalt kellegi teise kulul lõõbib, alavääristab või diskrimineerivaid žeste teeb, tuleks talle olukorra tekkimisel sellest kohe märku anda. On oluline öelda, et selline suhtumine ei ole teistele tolereeritav. Võib juhtuda, et ta ise ei saa aru, et ta käitumine ebaviisakalt võib mõjuda.

Kolleeg, kes kontoris suitsetab