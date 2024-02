Brigitta tõdeb, et meie välimus ja hoolitsetus näitab eelkõige väärtushinnanguid, aga mõnes mõttes ka staatust, sest näitame sellega, et kõik tähtsamad asjad on korras ja seega meil on aega oma välimusega tegeleda. „Loomulikult esteetilised eelistused on inimestel erinevad ja seega ei tasuks stereotüüpidest kinni hoida,“ lausub ta ja lisab, et inimesel võib olla palju potentsiaali olla tõeliselt ilus inimene, aga kui ta ei hoolitse oma sisemaailma eest ja muutub negatiivseks, siis ei näe seda välimist ilu ka mitte keegi.