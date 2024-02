„Nägin telekast Drew Barrymore’i filmi „Never Been Kissed“ ja manifesteerisin, et saaksin ka kunagi Ameerika koolis auditooriumi ees end tutvustada.“ Nüüd on Kaidil see kogemus olemas. Esimest korda reisis Kaidi Ameerikasse vahetusõpilasena, kuid armus sealsesse ellu nii ülepeakaela, et pärast vahetusaasta lõppu teadis, et tal tuleb tagasi minna.