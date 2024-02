„See võib eemale tõugata partnerit, kes võib tegelikult olla sinu jaoks ideaalne.“ Mis on enneaegne intiimsus?

Enneaegne intiimsus hõlmab nii seksuaalset kui ka emotsionaalset intiimsust, mille puhul hakkab inimene esimestel kohtingutel uue partneriga liiga isiklikku teavet jagama. Suhteekspert Jessica Alderson ütleb, et kui keegi jagab enda kohta esimestel kohtingutel midagi väga isiklikku, tuleneb see inimese ebakindlusest ja vajadusest olla aktsepteeritud. „Mõni inimene kardab tõrjumist või hülgamist ja usub, et kiiresti end avades võib ta luua tugeva sideme,“ ütleb Alderson. „Nad võivad uskuda, et olles haavatav ja jagades isiklikku teavet tutvumise varases staadiumis, näevad nende kohtingupartnerid neid ihaldusväärse ja/või usaldusväärsena.“