OKEI VÕI EI? | „Ämm dikteerib, kuidas peaksin oma pooleaastast last kasvatama. Mees on tema poolt.“

„Minu elukaaslane ja tema ema ei ole kunagi just eriti lähedased olnud. Vahepeal oli isegi periood, kus nad ei suhelnud kuude kaupa. See ei ole tore, aga ausalt öeldes oli see kindlasti parem, kui see, mis nüüd toimub, kui me saime oma esimese ühise lapse. Beebi on hetkel pooleaastane. Peale lapse sündi hakkas mu mees oma emaga väga tihedalt läbi käima. Alguses rõõmustasin - ikka on ju kurb, kui peresidemed on haprad.