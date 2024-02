„Nii juhtub, kui mehel on väike eelarve!“ Suhteekspert selgitab, milline omadus naiste juures muudab mehed pelglikuks

Sudri kinnitas, et paljud mehed ajavad küll selliseid naisi taga, et oma ego valideerida, kuid ei suuda talle pühenduda, sest võimekad naised panevad nad ebakindlalt tundma. Ta selgitas, et mehed on ühiskonna poolt survestatud olema leiva lauale toojad ning kui nad näevad naist, kellel on juba kõik olemas, tunnevad nad, et ei saa millegagi panustada.