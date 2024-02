Missouri osariigi seadus keelab lapseootel naistel lahutada: ka perevägivallast rääkides erandeid pole

Aune tõdes, et omal ajal ehk 1973. aastal võeti seadus vastu küll parimate kavatsustega ehk kaitsta lapsi ja tagada nende turvatunne, kuid on aeg seadust kaasajastada.

„See seadus on kogukonna inimeste jaoks suur probleem,“ ütles Aune. Selle kuu alguses toimunud komisjoni istungil ütles Aune, et üks naine jagas võimsat tunnistust kuritahtliku olukorra kohta, milles ta raseduse ajal oli.

Selle kuu alguses toimunud komisjoni istungil jagas kohalik naine oma lugu ja olukorda, milles tal tuli terve lapseootuse aja viibida. „Teda mitte ainult ei väärkoheldud füüsiliselt ja emotsionaalselt, vaid ka vägistati. Kui ta sai teada, et on rase, ja küsis ta advokaadilt, kas ta võib lahutada, öeldi talle sisuliselt, et see ei ole võimalik. Tema jaoks oli seda nii demoraliseeriv kuulda. Ta tundis, et tal pole valikut,“ rääkis Aune.