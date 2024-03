Dr Troost leiab, et kaalukirurgia ei ole kergema vastupanu teed minek. Enamasti on probleem alanud juba lapsepõlves või puberteedieas ja väga raske on midagi teha, kui laps on rasvunud. Hiljem on kõrvaltvaatajal hea öelda, et las inimene võtab kaalust alla, aga reaalselt kujuneb see protsess selliseks, et võetakse kaalust alla, siis uuesti juurde ja võetakse juurde mitte ainult selle kaaluni, mis enne oli, vaid natuke rohkem. „Seejärel võtab inimene uuesti kaalust alla ja uuesti juurde ning 95% tõenäosusega niimoodi see protsess käibki,“ lausub ta ja lisab, et on ise näinud, et inimesed on tegelikult väga motiveeritud ja väga pingutavad, aga neil ei tule see kaal püsivalt alla.